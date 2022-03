Bus ribaltato a Potenza! I dettagli

Paura a Potenza.

In via delle Medaglie olimpiche, nei pressi del Campo scuola di Macchia Romana, un autobus si è ribaltato riversandosi su un fianco.

A bordo solo l’autista che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

Dalle prime informazioni, pare che alla base dell’accaduto vi sia un guasto meccanico del mezzo.

Sul posto, per apportare i primi soccorsi, i tecnici dell’Anas, la Polizia locale e Carabinieri.

In corso le operazioni di sgombero dell’arteria e di messa in sicurezza del mezzo per cui è stata necessaria l’interruzione momentanea della circolazione.

Raccomandiamo la massima prudenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)