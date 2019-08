Cantinando: tutto pronto a Barile per la festa più attesa dell’anno dedicata all’Aglianico! Ecco il programma

Il 17-18 Agosto ritorna puntuale Cantinando Wine&Art, festival di musica, cultura, tradizioni popolari ed enogastronomia di qualità, ad animare il Parco Urbano delle Cantine di Barile, luogo di grande interesse storico naturalistico, scavato nel tufo nel XV secolo dalle popolazioni albanesi e grecoalbanesi in fuga dall’invasione ottomana e scelto nel 1964 da Pier Paolo Pasolini come set cinematografico per girare quattro scene del film “Il Vangelo Secondo Matteo”: la Natività, l’Adorazione dei Magi, la Fuga in Egitto e la Strage degli Innocenti.

La manifestazione, nata nel 2006 grazie all’Associazione Sisma con l’intento di risvegliare e valorizzare le potenzialità e le risorse della nostra terra, è organizzata da un gruppo di persone da sempre vicine e partecipi nell’organizzazione, rappresentati dall’Associazione Torymus, con il patrocinio del Comune di Barile, Pro Loco, UNPLI Basilicata, della Fondazione MATERA 2019 Capitale Europea della Cultura e APT Basilicata e rientrante nel patrimonio immateriale intangibile culturale della nostra regione.

I visitatori avranno la possibilità, con l’apertura al pubblico delle cantine (opportunamente illuminate per l’occasione), di assaporare, oltre al rinomato Aglianico del Vulture, anche le altre specialità enogastronomiche tipiche lucane, nonché apprezzare prodotti artigianali e artistici locali ed ammirare le cantine grotte scavate nel tufo.

Filo conduttore dell’evento più atteso del Vulture-Melfese, che da tredici anni caratterizza le estati lucane, è il rubino della nostra tradizione enogastronomica: l’Aglianico del Vulture

La kermesse prevede una rassegna culturale che, partendo da un festival di musica tradizionale dall’Italia e dal mondo, abbraccia varie forme di arte: pittura, fotografia, scultura, artigianato, letteratura con la presentazione di libri, street art, animazioni per bambini, presentazione di libri, convegni, spettacoli di artisti di strada.

La kermesse farà incontrare gli appassionati di vino col pubblico di intenditori d’arte che gravita nel Mezzogiorno e metterà in evidenza il territorio del Vulture, il comune di Barile e il suo patrimonio enogastromico, artistico e culturale.

Numerose le iniziative culturali che animeranno la kermesse; gli attesissimi concerti serali che vedranno alternarsi sul palco di Piazza Pier Paolo Pasolini, sempre alle ore 22:30.

Il 17 Agosto si esibirà FRANCESCO TOMACCI, accompagnato dai suoi eccellenti musicisti, “Gli Orchestali della Kupa”: il chitarrista Vito Poletta, il batterista Piero Santoro, il bassista Ermanno D’Avino e il trombettista Dario Satriani.

Francesco Tomacci vanta una lunga esperienza artistica: inizia a suonare come percussionista con Antonio Infantino, instaurando con lui una lunga collaborazione. Studia presso la scuola di autori e compositori di Mogol e tra le sue collaborazioni più importanti ricordiamo quella con Vinicio Capossela, nella realizzazione del disco “canzoni della cupa” e quella come leader de “i Tarantolati di Tricarico”.

Il 18 Agosto, a salire sul palco sarà la regina della reggae music italiana, MAMA MARJAS.

Il live show abituale di Mama Marjas è un travolgente viaggio ritmico attraverso tutte le sonorità di madre Africa, dal reggae roots e dancehall, alla soca, al kuduru, all’hip hop, al blues e alla soul music, insieme a dj Don Ciccio.

Dai suoi primi singoli nel 2007, attraverso i suoi primi due album “B-Lady” nel 2009 e “90” nel 2011, fino alle tante collaborazioni con personaggi diversi, fra i quali 99 Posse, Neffa, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Africa Unite, Ensi, Clementino e molti altri, Mama Marjas è diventata la più richiesta e attesa fra i giovani artisti e a Marzo 2019 ha celebrato i suoi 15 anni di carriera con “La Reina”, nuovo singolo in stile Dembow che, sin dalla sua uscita, ha conquistato i favori del dancefloor e del pubblico italiano.

Ad aprire la XIII edizione sarà, in Piazza Pasolini, alle ore 10:00 del 17 Agosto, la consueta presentazione dell’evento, alla quale seguirà, alle ore 11:00, la presentazione del libro “La Masseria delle ginestre”, a cura di Giuseppe Carfagno (casa editrice La Vita Felice). Il romanzo si presenta come una saga familiare, in un arco temporale di 150 anni circa, a cominciare dall’Unità d’Italia e sino ai nostri giorni, ambientato nel nord della Basilicata.

Alle 12:00, in via Attilio Corrubia, ritorna la Street Art di Cantinando Wine&art, dove artisti locali, di strada e writer realizzeranno nuovi murales per ridare bellezza al muro del “Pandone”.

Durante i due giorni, le attività pomeridiane, a partire dalle 17:00, saranno dedicate all’animazione per i più piccoli

In Piazza Garibaldi:

il 17 Agosto si svolgerà il laboratorio musicale con tastiera gigante, baby dance e trucca bimbi, grazie alla collaborazione dell’Associazione Bolle di Musica;

il 18 Agosto, dopo lo spettacolo dei burattini, seguirà il simposio “Nunc est Bibendum, in Vino Veritas”, tra storia, mito e la valorizzazione del vino. In mattina partirà Cantinando in Tour, un viaggio emozionale nel territorio del Vulture, dedicato alle eccellenze dei produttori di Aglianico del Vulture: una visita guidata per immergersi nel mondo dell’Aglianico tra vigneti, cantine e degustazioni, attraverso il racconto diretto dei produttori Elena Fucci e Vito Paternoster, previa prenotazione su cantinandobarile@yahoo.com. Sempre il 18 Agosto, si terrà la presentazione del libro “Barile, il figlio della gjitania”, di Anselmo Botte (casa editrice Caffèorchidea): “Dentro le case, per le strade di un piccolo paese arbereshe, si muove un mondo di personaggi e si srotola la storia di una famiglia contadina che abbraccia un periodo di tre generazioni (dall’ultima guerra ad oggi)”. Il romanzo vuole rendere omaggio a una delle più importanti minoranze etnico-linguistiche italiane, attraverso la trascrizione della lingua arbëreshë così come viene fuori dalla tradizione orale e dal patrimonio culturale divulgato e reso pubblico.

Nei due giorni che precedono i concerti serali, alle 20:30, farà doppia tappa, a Barile, la KALURA MERIDIONALISMO, con i suoi spettacoli di arte di strada e popolare:

Sabato 17 ci sarà lo spettacolo MUNNU ERA, un viaggio nella storia del Meridione d’Italia che va dal 1806 al 1992, attraverso le performances teatrali del “cuntaStoria”, per comprendere alcuni passaggi storici che hanno portato le nostre comunità dal mondo feudale al mondo della globalizzazione;

Domenica 18 ci sarà il JuocoSPETTACOLO de lu RIZIKU, installazione ludica, interattiva ed ipertestuale, grazie alla quale il cuntista spiegherà i meccanismi che si nascondono dietro le guerre e gli scontri geopoliti.

Da non dimenticare, per quanto riguarda l’accoglienza, la stipula di numerose convenzioni che l’organizzazione di Cantinando ha realizzato con diverse strutture turistiche ricettive ed alberghiere, agriturismi e ristoranti con cucina genuina lucana della zona, aderenti all’iniziativa del braccialetto rosso #CantinandoBarile.

Uno sforzo di interconnessione che darà ai visitatori della manifestazione numerosi vantaggi in termini di sconti e promozioni applicate e che offre la possibilità di vivere il bellissimo territorio del neo-istituito Parco regionale del Vulture, per scoprirne il patrimonio paesaggistico storico e antropologico.

Tra queste spiccano Melfi e Lagopesole, intimamente legate alla figura di Federico II, Venosa, città natale del poeta Orazio, gli splendidi Laghi di Monticchio, all’interno del cratere spento del Monte Vulture, nei quali si rispecchiano le foreste un tempo nascondiglio dei briganti Crocco e Tdoroeo, nonché Barile stesso, paese di origine albanese, che con le sue cantine, le stradine che si addentrano nel pregevole centro storico e le sue tradizioni radicate nel tempo, saprà sicuramente incantare, facendo vivere un’esperienza unica, oltre a favorire la creazione di una rete di soggetti interessati alla creazione di un percorso di turismo enogastronomico e culturale di alto livello e duraturo nel tempo, un turismo di cui Cantinando Wine&Art si sente punto di riferimento.

Lo slogan e l’idea fondante della manifestazione è sempre: “Più vino, meno petrolio”.

Tutto questo rappresenta solo un assaggio per coloro che decideranno di regalarsi due giorni di cultura e divertimento alle pendici del Monte Vulture.

Di seguito locandina e programma completo.