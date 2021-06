Carenza di acqua a Tito, il Sindaco vuole incontro urgente con vertici di Acquedotto! Ecco i dettagli

Un tempestivo intervento a tutela degli interessi dei cittadini.

Con una lettera inviata questa mattina alla cortese attenzione dell’Amministratore Unico Giandomenico Marchese e al Direttore Generale Gerardo Marotta, il Sindaco del Comune di Tito, Graziano Scavone, ha richiesto ad Acquedotto Lucano Spa un incontro urgente per affrontare la problematica delle carenze idriche nell’area di Tito Scalo.

Ecco il contenuto della lettera:

“Con l’approssimarsi della stagione estiva aumentano significativamente le criticità legate alla carenza idrica sul territorio comunale, in particolare nell’area di Tito Scalo, soggetta a continue sospensioni dell’erogazione idrica a causa dell’abbassamento dei livelli del serbatoio a servizio delle aree.

Tale misura, per quanto evidentemente estrema e necessaria, comporta notevoli disagi ai cittadini ed alle attività produttive della zona, determinando un peggioramento dei servizi e della qualità della vita dei numerosi soggetti interessati e più in generale del territorio comunale.

Pertanto, chiedo la convocazione di un incontro urgente al fine di definire tutte le azioni opportune ed immediate per contenere e portare a soluzione definitiva la problematica, in particolare in questo momento delicato per il tessuto sociale e produttivo, ed accelerare la realizzazione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture idrica e fognaria a servizio dell’area di Tito Scalo”.

