Centro Olio Viggiano: da oggi controllo più diretto con questo nuovo presidio fisso! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’ARPAB sull’inaugurazione del nuovo presidio fisso a Viggiano.

Ecco nei dettagli:

“Un occhio vigile sul comprensorio lucano interessato dal giacimento petrolifero più grande d’Europa su terraferma per rispondere alla richiesta di salvaguardia dell’ambiente e della salute proveniente da tutti i cittadini del comprensorio lucano.

Rappresenta questo l’apertura del presidio fisso dell’ARPAB a Viggiano, comune della Val d’Agri dove insiste l’attività produttiva dell’ENI.

Taglio del nastro alle 10:30 alla presenza del Direttore Generale dell’ARPAB Antonio Tisci, del sindaco del comune di Viggiano Amedeo Cicala, del presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, dell’assessore regionale ‘Ambiente e Energia’ Gianni Rosa e dei sindaci e amministratori dell’area“.

Ha dichiarato il Direttore Generale dell’ARPAB Antonio Tisci:

“Il ritmo di produzione del Centro Olio, è stato detto durante la cerimonia, sarà accompagnato da un controllo più diretto e costante delle emissioni in modo da fornire risposte immediate alle esigenze della comunità.

Si tratta di una giornata storica per tutta la Val d’Agri: la presenza dell’ARPAB sul territorio evidenzia visivamente il presidio per la tutela ambientale in una zona interessata dall’impianto di estrazione petrolifera.

L’apertura del presidio fisso a Viggiano era un impegno che avevo assunto con i sindaci della Val d’Agri non appena l’Arpab avesse concluso le procedure concorsuali.

Oggi la presenza del presidio fisso si è concretizzata.

Insieme all’ispezione integrata ENI, al ‘punto zero’ acustico e all’imminente realizzazione dello studio sui valori di fondo, l’inaugurazione della sede dimostra l’attenzione che questa Direzione Generale ha nei confronti della Val d’Agri e sugli impatti ambientali dello stabilimento Eni.

Nessuna di queste cose era mai stata fatta prima d’ora, già da oggi sono qui operativi alcuni tecnici dell’Agenzia; nelle prossime settimane doteremo la struttura di un laboratorio e di un mezzo mobile dedicati esclusivamente al monitoraggio ambientale intorno al Centro Olio Val d’Agri”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)