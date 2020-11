Coronavirus, a Tito positivo un docente: ecco i provvedimenti del Sindaco

L’emergenza Coronavirus preoccupa la nostra regione.

Non si arresta, infatti, la diffusione della pandemia.

Ecco quanto dichiara il Sindaco di Tito (PZ), Graziano Scavone:

“In queste ore ci è stata comunicata la positività di una persona appartenente al personale docente della scuola media ‘G. Pascoli’.

D’intesa con il Dirigente Scolastico Pietro Izzi, e con l’Ufficiale Sanitario, che ringrazio per la collaborazione, si è disposta la quarantena per le due classi in cui il docente presta servizio (1^B e 3^C) e, nei prossimi giorni, si procederà all’esecuzione dei tamponi di tutti gli alunni.

L’invito rivolto alle famiglie dei ragazzi interessati è quello di contattare il proprio medico di base e attivare il protocollo sanitario.

Inoltre si sta procedendo a redigere, tramite la referente covid dell’Istituto Pascoli, la lista di eventuali altri contatti stretti all’interno dell’ambiente scolastico.

Si procederà alla sanificazione degli ambienti della scuola media ‘G. Pascoli’, così come previsto dal protocollo sanitario.

Per quanto riguarda la didattica, per le classi coinvolte sarà attivata la didattica a distanza.

Al docente i nostri migliori auguri di pronta guarigione e a tutti noi un invito al rigoroso rispetto delle regole!

Il virus è in mezzo a noi, più di quanto riusciamo a monitorare, per cui riguardiamoci ed insieme ce la faremo!”.

Seguiranno aggiornamenti.a

