Coronavirus, De Luca vuole chiudere l’Italia: no a lockdown locali. Cosa ne pensate?

Cresce l’attesa per il nuovo Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) del Premier Giuseppe Conte: in arrivo nuove restrizioni per arginare la pandemia causata dal Coronavirus.

Tra le ipotesi al vaglio del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico, la possibilità di ricorrere, per quelle aree considerate a maggior rischio, a lockdown provinciali.

Per il resto d’Italia, invece, il coprifuoco verrebbe anticipato alle 18:00.

Decisione che non incontra il parere favorevole del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, a margine del vertice di ieri tra Regioni e Governo, ha dichiarato:

“La logica dei singoli territori non ha senso perché l’epidemia è diffusa.

Serve muoversi in maniera unitaria; differenziazioni territoriali porterebbero a reazione diverse, in Campania non sarebbero capite e sono improponibili perché i livelli di controllo non esistono.

Il 60% dei positivi in Campania erano in area metropolitana di Napoli (Asl 1 2 3); è stata vietata la mobilità tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di presidiare le zone centrali”.

Cosa ne pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)