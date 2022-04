Coronavirus Avigliano: Lorenzo, bambino speciale, riceve la sua prima dose di vaccino. I dettagli

Continua anche in provincia di Potenza la somministrazione del vaccino anti-Covid ai soggetti fragili.

Ecco quanto fa sapere un lettore alla nostra Redazione:

“Ieri mattina c’è stato un incontro tra la mia famiglia (me compreso) e l’assessore Fanelli per somministrare la prima dose di vaccino a mio figlio autistico non verbale di 8 anni di nome Lorenzo”.

L’assessore Fanelli, in merito, ha fatto sapere:

‘Questa mattina ad Avigliano, ho potuto verificare di persona l’avvenuta somministrazione a domicilio della prima dose di vaccino anti Covid-19 ad uno splendido bambino di 8 anni, appartenente alla categoria dei soggetti fragili, per il quale ci siamo celermente mobilitati dopo essere venuti a conoscenza della sua situazione; il mio ringraziamento alla famiglia per l’ospitalità e al personale sanitario per la pronta disponibilità dimostrata.

Ho poi colto l’occasione per visitare il Poliambulatorio ASP e il Centro Residenziale di Riabilitazione, che ringrazio dell’accoglienza, per conoscerne l’organizzazione, il personale e confrontarmi da vicino con le specificità che li riguardano'”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)