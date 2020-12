Coronavirus, Basilicata ancora in Zona arancione: “Ma perché? Speranza ci degni dell’attenzione che meritiamo”! Le richieste

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa indirizzato al Ministro della Salute Roberto Speranza.

Ecco le riflessioni e la richiesta del Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata:

“Provate ad ordinare di fare qualcosa di sgradito ad un bambino vivace e lui vi risponderà così, e quasi sicuramente farà proprio ciò che gli avete vietato.

Senza offendere nessun cittadino con questo paragone, riteniamo che questa sia la domanda che si sono posti i 600 mila lucani quando hanno letto la notizia del prossimo passaggio della Lombardia in zona gialla, mentre della Basilicata non si sa nulla.

È sparita dalla discussione pubblica.

Forse aveva ragione Papaleo.

Dal ministero ci hanno detto che i dati, forniti dall’algoritmo, impongono un ulteriore periodo di chiusura per qualche altro giorno.

Questo una settimana fa.

Da allora una domanda ritorna in mente, e stamattina si fa più intensa: ‘ma perché?’.

Perché è il modo più rapido per contenere il contagio, questo ci è chiaro e ne siamo assolutamente consapevoli.

Ma perché in Lombardia è meno pressante anche se i dati (RT costante, non in calo), a quanto pare, destano qualche preoccupazione?

La domanda ci sorge spontanea, insieme ad un’altra: perché per altre regioni si sono sprecati fiumi di inchiostro e infiniti dibattiti, discutendo i dati, mentre i lucani sono lasciati all’oscuro di tutto e ignorati?

E perché devono accettare supinamente una decisione di cui sanno poco o niente e che è in controtendenza con quello che succede altrove?

Perché a questo punto, quando una limitazione così importante è decisa in silenzio, sulla base di motivazioni oscure, non si tratta più di accettarla, ma solamente di subirla.

Sappiamo bene qual è il posto che ci è riconosciuto da tutti in Italia, al di là di dichiarazioni ipocrite: siamo un arido e spopolato pezzo di terra tra la Puglia e la Campania.

Però, vorremmo che almeno il nostro ministro e conterraneo Roberto Speranza ci degni dell’attenzione che meritiamo.

Quindi, con l’umiltà che contraddistingue il popolo lucano, chiediamo al ministro Speranza che ci venga solamente detto il perché.

E che questo perché non sia simile al ‘mamma ha deciso così per il tuo bene e perché si fa così’, ma sia spiegato con una motivazione valida ad un uomo adulto, capace di comprendere e che, per un motivo non ancora chiaro fino in fondo, è costretto a stare a casa e a non lavorare, senza poter portare il pane in tavola, mentre altrove in Italia potrebbe farlo”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)