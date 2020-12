Coronavirus Italia, 16.999 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Gli attuali positivi risultano essere in totale 696.527, pari a -13.988 (ieri erano -27.010).

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 1.787.147 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus: i nuovi casi sono 16.999 (ieri erano +12.756), mentre i decessi odierni sono 887 (ieri erano +499), per un totale di 62.626 vittime da febbraio.

I tamponi sono stati 171.586, ovvero 53.111 in più rispetto a ieri quando erano stati 118.475.

Aumentano i decessi in 24 ore: sono 887. È il dato più tragico.

Sono -565 i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari (ieri -428), per un totale di 29.088 ricoverati.

I malati più gravi in terapia intensiva sono 3.291 in totale: -29 posti letto occupati (ieri -25), ma sono entrate +251 persone in rianimazione (ieri +152).

Vuol dire che nelle ultime 24 ore sono usciti dalle Terapie Intensive 280 pazienti (251+29) in quanto migliorati o deceduti.