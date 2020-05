Coronavirus, cittadini si mobilitano: “Nuovo focolaio in un presidio sanitario della Val d’Agri. Effettuare screening della popolazione”. Ecco l’appello

Il Comitato “Uniti Per La Val D’agri” accoglie con favore e si associa all’iniziativa di un gruppo di cittadini che, facendo proprie alcune delle sollecitazioni che il nostro Comitato ha pubblicato negli ultimi mesi, Chiede alle Istituzioni competenti maggiore attenzione ed interventi urgenti nei riguardi di un territorio strategico come la Val d’Agri.

A destare preoccupazione:

“gli ultimi casi di positività al Covid-19 riscontrati tra il personale sanitario dell’Asp di Villa d’Agri di Marsicovetere”.

Di seguito la lettera inviata alle Istituzioni e alle autorità sanitarie locali:

“Ai cittadini della Val d’Agri;

Al Presidente della Regione Basilicata;

All’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata;

Alla Task Force Covid Basilicata;

Al DG AO San Carlo;

Al DG Azienda Sanitaria di Potenza;

Ai Sindaci della Val d’Agri;

Chiunque sia in buona fede ha fino ad ora faticato ad imputare responsabilità e colpe a quanti si sono trovati a gestire una situazione difficile ed imprevista.

Tuttavia, a distanza di oltre due mesi dall’esplosione dell’emergenza, proprio quando in Basilicata i dati sembravano incoraggiare la partenza della Fase 2, sapere di un nuovo focolaio avente origine ancora una volta in un presidio sanitario della Val d’Agri, è stata una doccia fredda.

È il delicato momento che continua a vivere il territorio della Valle dell’Agri che ha indotto cittadini ed associazioni a scrivere questa lettera.

Una forma di partecipazione che è comune a tante altre collettività le quali, seppur in luoghi e contesti diversi, hanno voluto così manifestare una condivisione al perseguimento del bene comune.

È un segnale importante questo, in Basilicata come altrove: la partecipazione sobria ed equilibrata dei cittadini alle politiche pubbliche è condizione essenziale quando non si riescono più ad affrontare e gestire questioni complesse, come l’emergenza sanitaria e sociale in atto.

La salute è di tutti e, per questo motivo, non può essere trattata in maniera personalistica e individualistica ma richiede una coralità nelle decisioni ed azioni.

Tanto è di immediata evidenza se si pensa al contesto sociale ed economico lucano che si è dimostrato responsabile ed in cui è cresciuta la consapevolezza della necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la diffusione del virus.

È sotto gli occhi di ognuno, al contrario, a cosa fino ad ora abbia condotto l’assenza di una chiara ed autorevole pianificazione sanitaria in Val d’Agri, in grado di programmare con estremo dettaglio le azioni da porre in essere a tutela della cittadinanza tutta, partendo proprio da una seria valutazione del rischio emergenziale all’interno delle strutture sanitarie.

Qualcosa non è andato per il verso giusto.

La caoticità ha preso il sopravvento.

Oggi, il contesto sanitario in Val d’Agri appare fragile e disorientato.

Ulteriore elemento di difficoltà è attribuibile ad un sistema di servizi sanitari in cui non si presenta affatto definita fa catena delle responsabilità, in una assoluta promiscuità tra ruoli politici e ruoli gestionali.

Con evidente pregiudizio in termini di azioni efficaci ed efficienti.

La conseguenza è una popolazione spaventata e smarrita.

Chiediamo che alle piccole narrazioni individuali, tese ad affermare primogeniture e maggior vigore, si sostituiscano coesione e responsabilità.

Responsabilità e coesione devono produrre una governance territoriale solidale e competente in grado di indicare la direzione in cui procedere.

È un invito, il nostro, a ragionare ed elaborare in Val d’Agri una strategia congiunta di prospettiva e visione, senza divisioni o deleterie fughe in avanti.

L’appello che rivolgiamo è quello di procedere immediatamente ad effettuare uno screening della popolazione valligiana che avvenga per cerchi concentrici con azioni che coinvolgano in primo luogo i soggetti più esposti — i sanitari in forza all’Ospedale e presso le case di cura, i medici di guardia, i medici di base, i pediatri — ed allargarsi via via alle categorie in prima linea- forze dell’ordine, personale del volontariato, farmacisti, dipendenti degli alimentari e beni di prima necessità ecc.-; di prevedere un piano strategico a partire dal 4 maggio, non dopo che i buoi sono scappati, che garantisca un effettivo isolamento di quanti rientrino in Val d’Agri da altre regioni d’Italia; di elaborare, conseguentemente, una programmazione comune che, in sinergia con le iniziative più vaste, sia in grado di riattivare il sistema socio-economico.

La comunità della Val d’Agri, le associazioni, il terzo settore sono pronte ad offrire il proprio impegno e le proprie competenze.

In assenza di una govenance territoriale forte, autorevole ed inclusiva, fondata su politiche di unione, ne usciremo sconfitti, deboli ed inascoltati.

Qualora, gli interventi richiesti, rispettosi di un evidente criterio di logicità e prudenza, non fossero adottati l’unica strada da percorrere sarebbe quella della denuncia alle Autorità competenti”.

