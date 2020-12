Coronavirus, il virologo Pregliasco: “pranzo in famiglia più pericoloso dello shopping”. Ecco le sue parole

Cresce la preoccupazione tra i vertici del Governo, e non solo, alla luce delle ultime notizie: a destare scalpore la folla di persone, accalcate davanti negozi e bar, nel primo fine settimana che ha visto, quasi in tutta Italia, un allettamento delle misure anti-Covid.

Preoccupano anche i pranzi in famiglia della domenica e le tanto attese tavolate delle festività natalizie.

In merito Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi del capoluogo lombardo, ha dichiarato a Sky tg24:

“dal punto di vista statistico, più contatti hai durante il giorno e più puoi inciampare, sfortunatamente, in un caso che può essere addirittura asintomatico o paucisintomatico.

La maggior parte dei casi si verifica in famiglia, dove si abbassano le difese e l’attenzione nei confronti del distanziamento.

Un pranzo domenicale in famiglia è più rischioso in una passeggiata nelle vie dello shopping”.

Incalza anche il sindaco di Polignano a Mare (Bari) e presidente di Anci Puglia Domenico Vitto:

“La nostra vita è fatta di abitudini, di routine consolidate.

Ci sono momenti in cui le abitudini possono costarci caro e questo è uno di quei momenti.

A Polignano molti degli ultimi contagi sono avvenuti a pranzo la domenica.

A pranzo le mascherine si abbassano per mangiare, spesso ci si riunisce in spazi ristretti non arieggiati: il contesto ideale per far correre il coronavirus.

La forma più alta di amore per i nostri genitori e i nostri nonni sta nel non andare a mangiare da loro, nel non fare tavolate enormi, nell’indossare la mascherina durante le visite necessarie.

Non dobbiamo fornire al virus occasioni d’oro, soprattutto durante le festività.

Non siamo robot e tutto questo avrà un costo emotivo altissimo, ma è il momento di mettere da parte le abitudini per salvare la più sacra delle abitudini, la vita”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)