Potenza, troppe persone in via Pretoria e il Centro Storico rischia di chiudere durante le festività natalizie! Siete d’accordo?

Presieduto dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, si è riunito nella giornata odierna il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rimodulare il dispositivo di vigilanza e controllo delle misure anticovid in relazione all’ordinanza del Ministro della Salute dell’11 Dicembre.

In apertura, il Prefetto Vardè ha sottolineato che le misure anticovid sul territorio regionale, unitamente al comportamento responsabile della popolazione ha determinato un abbassamento della curva epidemiologica e conseguentemente l’inserimento della Basilicata tra le regioni a rischio moderato (zona “gialla”).

Le nuove misure da rispettare sono pertanto quelle contenute nel D.P.C.M. del 3 Dicembre, art. 1, che consentono lo spostamento tra i comuni della Provincia e verso altre regioni della medesima fascia di rischio, ferme restando le specifiche misure più restrittive previste dal 21 Dicembre al 6 Gennaio prossimi venturi.

Il Prefetto evidenzia, pertanto, che riaprono al pubblico le attività di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie dalle ore 05:00 sino alle ore 18:00, per le quali il consumo al tavolo è consentito, ma solo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; mentre rimane consentito l’asporto sino alle ore 22:00 e senza limiti di orario la consegna a domicilio.

Viene quindi disposta una rimodulazione ed intensificazione dei servizi di controllo sul territorio provinciale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte delle forze di Polizia, con il concorso della polizia locale e dei militari dell’esercito di “Strade Sicure”, secondo una specifica pianificazione tecnica, in linea con le nuove esigenze e mantenendo comunque il presidio di controllo stradale verso la Campania, regione ancora in zona arancione.

Il Prefetto, inoltre, ha evidenziato che nei fine settimana se non vi sono condizioni di maltempo, nel centro storico di Potenza si creano assembramenti, soprattutto in via Pretoria, a causa della sua conformazione lunga e stretta che rende pressoché impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro qualora si verifichino fenomeni di addensamento di persone, di talché occorre valutare l’opportunità di adottare, soprattutto a ridosso delle festività natalizie e di fine anno, provvedimenti di chiusura ovvero di contingentamento delle presenze, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 3 Dicembre 2020.

Da ultimo il Prefetto ha richiamato il senso civico della popolazione e chiesto a tutti i cittadini di mantenere comportamenti responsabili così come già dimostrato durante il periodo di lockdown della scorsa primavera.a

