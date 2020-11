Coronavirus: in questo comune del potentino più di 200 test per la popolazione! Ecco i risultati

È terminato il primo screening di massa sulla popolazione di Satriano di Lucania (PZ), presso il Palatorre.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Nel pomeriggio di Domenica 29 Novembre sono stati eseguiti 291 tamponi rapidi antigenici nasofaringei e 1 sierologico su:

ristoratori;

esercenti;

titolari di ditte con relativi collaboratori;

dipendenti comunali;

forze dell’ordine;

alunni;

maestre e collaboratori dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia;

persone affette da disabilità.

Fortunatamente tra le persone esaminate solo una dovrà sottoporsi a tampone molecolare in base alle indicazioni dei medici”.

Il Sindaco, Umberto Vita, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale ha ringraziato:

“Le Dottoresse Langone e Guza, i Dottori Giannotti e Palermo, il farmacista Petrullo e l’infermiere Vignola, i componenti, tutti del posto, delle due equipe mediche”.

Il Comune chiarisce:

“Tutto questo è stato possibile grazie allo sforzo economico dell’amministrazione e in primis del Sindaco, che per l’acquisto dei tamponi ha rinunciato all’aumento dell’indennità prevista per legge, nonché grazie alla grande partecipazione dei cittadini satrianesi che volontariamente si sono sottoposti al tampone mostrando un grande senso di responsabilità e civiltà”.

Ecco le foto.

