Coronavirus Italia, vittime in calo: è il dato più basso registrato da oltre 40 giorni

Continua l’impegno della Protezione Civile nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio.

A oggi, 26 Aprile, un leggero aumento delle persone positive: se ieri diminuivano, con 680 pazienti in meno, oggi si registrano 256 nuovi positivi, per un totale di 106.103 (ieri erano in totale 105.847).

È così di 197.675 il totale degli italiani colpiti (dato comprensivo degli attualmente positivi, dei guariti e dei decessi), con un incremento di 2.324 in un giorno.

Nelle ultime 24 ore si registrano 260 nuovi morti (ieri erano 415). Il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.644. È il dato più basso registrato da oltre 40 giorni.

Nelle ultime 24 ore sono guariti 1.808 pazienti (ieri il dato era migliore, con 2.622 persone negative al tampone), per un totale di 64.928.

Ancora in calo i ricoveri nelle terapie intensive: sono 2.009 (ieri erano 2.102).

Calano anche i ricoveri ordinari: 21.372 rispetto ai 21.533 di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 82.722.

