“Da Viggiano salga una grande invocazione di pace”: queste le parole del cardinale Matteo Zuppi davanti alla Madonna Nera

7 Settembre 2025

“Vorrei che da Viggiano salga una grande invocazione di pace!

Fermatevi!

Dobbiamo credere nella giustizia e non nelle armi, nel dialogo e non nella forza che tutto distrugge”.

Nell’omelia pronunciata davanti alla Madonna Nera, il cardinale Matteo Zuppi ha rivolto un forte appello contro la logica delle armi:

«La guerra è una parola che andrebbe abolita, non ripristinata.

Le vittime chiedono a tutti di disarmare le parole e le mani, di disinquinare il mondo dall’odio, da ogni violenza, dall’uso della forza che genera altra forza”.

Un richiamo che tocca il cuore di tutti:

“Disarmiamo i nostri cuori per disarmare il mondo.

La pace inizia da noi”.

Da Viggiano, il messaggio si fa universale: credere nella pace non è un’utopia, ma la strada concreta per costruire insieme un futuro di fraternità.