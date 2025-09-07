Meteo: su Potenza ancora bel tempo ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

Con l’avvio della prossima settimana l’anticiclone sulla Basilicata continuerà a garantire condizioni di tempo stabile ed un ampio soleggiamento intervallato, a tratti, dal transito di sterili velature.
Estate settembrina a pieno regime con temperature massime perlopiù comprese tra 28 e 32°C.
Tuttavia è atteso un cambio di scenario, complice l’ingresso di una nuova perturbazione di matrice atlantica, foriera di piogge e temporali, localmente anche intensi, fra Mercoledì 10 e Giovedì 11.
Temperature massime perlopiù comprese tra 28 e 32°C, in ulteriore rialzo a fine decade.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 8 Settembre avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 14°C.
Invece, Martedì 9 Settembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.