Dal governo uno sconto sul pellet? Ecco le ultime notizie

Sono oltre tremila gli emendamenti alla legge di bilancio presentati alla Camera, di cui 617 sono della maggioranza.

Come si apprende su Today “la Lega in particolare punta a ridurre il costo del pellet per tutelare chi ha investito su questa combustibile, ma si è trovato a fare i conti con dei prezzi che negli ultimi mesi sono schizzati alle stelle.

Una proposta condivisa anche dal deputato di Articolo 1 del gruppo parlamentare Pd Italia Democratica e Progressista che ha fatto sapere di aver presentato un emendamento per ridurre l’Iva sul pellet dal 22 al 5%”.

Secondo Fornaro:

“Si tratta di una misura resa necessaria da un ingiustificato aumento della materia prima che non trova riscontro in nazioni a noi vicine come la Francia e che sta mettendo in enormi difficoltà le famiglie che avevano cambiato la fonte di energia per il riscaldamento abbandonando il gas.

È un emendamento che prova a dare un segnale alle famiglie e alle imprese nel segno dell’equità fiscale e del concreto sostegno a chi ha creduto, in tempi non sospetti, in questa forma di energia alternativa al gas”.

