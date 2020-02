Dalla provincia di Potenza alla nazionale di baseball: non si ferma la corsa di questi 3 atleti!

La nuova stagione dei KINGS di Rivello, la squadra del circolo locale ACLI, inizia con ottime notizie!

Come fa sapere, in un comunicato ufficiale, l’ACLI di Rivello:

“Nicola Carlomagno, Andre Labanca, Nicola Ielpo (nomi che entreranno nella storia del Baseball Lucano!) sono infatti i primi giocatori a partecipare al Try Out della Nazionale Italiana di Baseball Slow Pitch, che si terra nel tempio del baseball italiano di Nettuno.

Nicola Carlomagno, ‘Nikeers’, 19 anni, uno dei primi ragazzi che partecipò con entusiasmo alla proposta di questo nuovo sport in Basilicata, in difesa gioca da esterno, con una lunga battuta e velocità nell’attacco.

Andrea Labanca, ‘Coca’, 18 anni il prossimo Aprile, inizia la sua carriera da ricevitore, per poi passare alla

prima base, che utilizza per dirigere il gioco della squadra. Gira veloce in attacco.

Nicola Ielpo, ‘Peppone’, 21 anni, il giocatore Lucano dell’anno 2019. Anche lui gioca in esterno, fortissimo atleticamente e nella battuta, l’unico dei giovani lucani che riesce nel fuori campo.

Gli atleti parteciperanno a questo stage in preparazione al prossimo Campionato Europeo che si terrà proprio in Italia, il prossimo Giugno, in cui saranno protagoniste le migliori nazionali europee.

Un traguardo inatteso quanto però intuibile e immaginabile per dei talenti purissimi, che grazie al loro impegno serio e costante.

Una serie di prestazioni superlative che hanno spinto i tecnici, ad inserirli nell’elenco dei possibili partecipanti alle manifestazioni internazionali.

Un premio anche per la società rivellese, che in poco tempo e con esigue condizioni, chiusa da altri sport, ha saputo ritagliarsi uno spazio, portando Rivello alla ribalta internazionale.

E’ solo l’inizio della stagione, che vedrà i KINGS RIVELLO, partecipanti al prossimo Campionato Nazionale di

Baseball Slow Pitch, la crescita delle squadre giovanili, quest’anno presente con tre categorie, minibaseball (2013/2011), Under 12 (2011/2008), Under 15 (2008/2005).

Ruolo di primaria importanza per la squadra femminile. Capitanata dalle Gemelle Luciana e Dominga Labanca, anche loro in aria di nazionale.

Uno sport come il Baseball, che è ripartito in Basilicata a Rivello, come progetto sperimentale, e si sta diffondendo in regione, partendo dai paesi limitrofi, grazie ai progetti scolastici.

Tutti a tifare Italia e gli straordinari leoni rivellesi.

GO KINGS!”.

Facciamo i nostri complimenti a questi atleti lucani che, grazie ai loro risultati, portano alto il nome della Basilicata.