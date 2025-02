Delegazione lucana all’Assemblea nazionale della Cisl a Roma. Ecco gli appuntamenti previsti

Una folta delegazione della Cisl Basilicata, capitanata dal segretario generale Vincenzo Cavallo, parteciperà domani Martedì 11 Febbraio, a Roma, all’Assemblea nazionale della Cisl.

Attesi all’Auditorium Conciliazione oltre duemila quadri e delegati sindacali provenienti da tutte le regioni italiane.

Al centro dell’iniziativa, la proposta di legge sulla partecipazione presentata due anni fa dalla confederazione di Via Po, il cui testo è ora all’esame finale della Camera dei deputati.

La manifestazione si aprirà alle 9:30 con l’intervento di Daniela Fumarola, segretaria generale aggiunta.

Si confronteranno, moderati dal giornalista del Tg1 Marco Valerio Lo Prete:

il presidente della Fondazione Pastore Aldo Carera,

il presidente della Fondazione Tarantelli Emmanuele Massagli,

il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini,

la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.

Nel corso dell’evento è previsto l’intervento della presidente del Consiglio dei ministri On. Giorgia Meloni.

Concluderà i lavori il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.

L’indomani, Mercoledì 12 Febbraio, sempre a Roma, alle 9:30, nell’Auditorium di Via Rieti, si riunirà il Consiglio generale della Cisl, chiamato a ratificare le dimissioni di Sbarra per raggiunti limiti di età come da statuto della confederazione, e ad eleggere il nuovo segretario generale e la nuova segreteria nazionale.

Tutte le strutture hanno espresso nei giorni scorsi pieno ed unanime sostegno alla proposta di Luigi Sbarra di indicare Daniela Fumarola, attuale segretaria generale aggiunta, per la sua successione alla guida della Cisl.

Prosegue, intanto, il percorso congressuale in Basilicata.

Giovedì 13 Febbraio, a Rifreddo di Pignola, è in programma il 7° congresso regionale della Cisl Scuola, con il segretario nazionale Roberto Calienno.

Venerdì 14, al Park Hotel di Potenza, si celebrerà il 12° congresso regionale della Fim Cisl alla presenza del leader nazionale Ferdinando Uliano.

Di necessità di “valorizzare gli spazi di partecipazione per una democrazia effettiva” parla il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo, ricordando che:

“La Basilicata è stata in prima linea nella raccolta delle firme per la proposta di legge sulla partecipazione.

Per la prima volta nella storia della Repubblica una legge di iniziativa popolare ambisce ad attuare l’art. 46 della Costituzione per costruire un nuovo compromesso sociale tra capitale e lavoro valorizzando il protagonismo dei corpi sociali e delle relazioni industriali.

Viviamo tempi complessi che impongono un approccio nuovo e plurale alla democrazia e richiamano il dovere di assunzione di responsabilità in chi rappresenta milioni di lavoratrici e lavoratori.

Serve un patto, serve un nuovo contratto sociale che aiuti il paese a governare le grandi transizioni e a costruire una prospettiva di sviluppo inclusivo.

Per questo, dinanzi a questo importante traguardo, chiediamo alle forze politiche di non dividersi ma di dare un ampio consenso ad una proposta che nasce dalla volontà popolare e che ha richiamato gli apprezzamenti di esponenti del mondo economico ed imprenditoriale, intellettuali, accademici e politici di quasi tutto l’arco parlamentare.

Per noi è una sfida che deve essere bipartisan perché è interesse di tutti arricchire la democrazia di nuovi spazi e nuovi strumenti”.