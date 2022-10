Derby lucano per il Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Picerno

Si è appena concluso il derby lucano tra Picerno e Potenza Calcio.

La sfida, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C, ha visto sul campo del Curcio entrambe le squadre tentare il tutto per tutto al fine di vincere la gara.

A segnare per primo è stato il Potenza con Caturano al 14′.

Un vantaggio mantenuto per tutto il primo tempo raddoppiato poi al 54′ con Di Grazia.

Proprio durante il secondo tempo i padroni di casa sono riusciti a recuperare lo svantaggio grazie al gol di Esposito al 58′ e durante il recupero, al 90’+1, con gol di Novella.

La partita si è così con un pareggio dal risultato finale di 2-2 e con il nostro Potenza in 9 a seguito di un Cartellino rosso per Matino e un’espulsione per Girasole.

Forza Potenza, non mollare.

Questa la classifica aggiornata.

