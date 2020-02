FCA: nuovo sistema di ricarica domestica! Ecco le novità

Il gruppo automobilistico italo-statunitense Fiat Chrysler presenta il nuovo sistema di ricarica domestica Easy Wallbox, ossia un’infrastruttura dedicata a tutti i clienti del gruppo, sviluppata grazie alla collaborazione con ENGIE Eps.

Il mercato dell’elettrificazione sta sempre più espandendosi, anche nella mobilità delle grandi città; per questo motivo avere semplice accesso alle infrastrutture di ricarica è importante.

Ciò potrebbe incrementare ulteriormente la domanda e la diffusione di nuove autovetture; a tal proposito i progetti di FCA sono numerosi: la gamma elettrificata offerta è infatti destinata ad ampliarsi con nuove versioni.

Il responsabile dell’e-mobility di FCA, Roberto Di Stefano, ha così commentato la nuova infrastruttura:

“FCA sta componendo un vero e proprio ecosistema di prodotti e servizi in grado di soddisfare le aspettative di chi utilizzerà vetture elettriche ed elettrificate, per trasformare l’uso delle nuove vetture in un’abitudine diffusa e consolidata”.

Dunque, l’obiettivo è creare un punto di ricarica economico e semplice da installare.

Come premesso, l’obiettivo di Fiat Chrysler ed ENGIE è stato infatti quello di progettare e sviluppare una wallbox che potesse essere utilizzata senza troppe difficoltà e, non di secondaria importanza, senza dover apportare modifiche all’impianto elettrico della propria abitazione.

La nuova soluzione permetterà infatti di collegare la centralina direttamente ad una presa domestica per ricaricare la propria vettura presso la propria dimora; il dispositivo sarà semplice da utilizzare e sarà come installare un qualsiasi elettrodomestico grazie al sistema plug and play.

Perciò non sarà richiesta nessuna modifica: per l’utilizzo basterà una semplice presa shuko e, con una linea elettrica dedicata, sarà in grado di operare fino a 7,4 kW.

Così precisa e conclude il Responsabile Di Stefano:

“Easy Wallbox è un brevetto ENGIE Eps in esclusiva per FCA.

É un prodotto interamente progettato e prodotto in Italia, l’unica wallbox per cui fino a 2,2 kW non sono necessari installatori o elettricisti.

É frutto delle attività di circa cento tra ingegneri e ricercatori ENGIE che da oltre 15 anni, in piena sinergia con i Politecnici di Torino e Milano, permettono alla tecnologia italiana di ottenere un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale”.