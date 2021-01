Coronavirus Genzano, rientro in sicurezza per le scuole: test per circa 1200 unità! Ecco le parole del Sindaco

Il Comune di Genzano (PZ) dopo aver organizzato uno screening rivolto alla popolazione scolastica dell’infanzia, elementari e medie lo scorso 3 e 5 Gennaio, si prepara al rientro in presenza del 50% delle scuole superiori.

In collaborazione con la Croce Rossa, ha promosso per la giornata del 9 e 10 Gennaio uno screening rivolto al personale docente e ata e al 50% degli studenti che rientreranno in presenza del Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane e Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente e anche per gli studenti del corso serale.

Il Sindaco, Viviana Cervellino, dichiara:

“Siamo forse il primo Comune a farlo per le Scuole superiori.

Dopo essere stati zona rossa nella prima settimana di novembre, abbiamo dato assoluta priorità alla scuola e abbiamo così sottoposto tutta la popolazione scolastica ad uno screening di controllo.

Sebbene il rientro a scuola per le scuole superiori non sia un tema di interesse dei singoli comuni ma ha una valenza territoriale per la mobilità soprattutto degli studenti, abbiamo voluto lanciare il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo predisposto uno screening complessivo per una popolazione scolastica complessiva di circa 1200 unità“.

I dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)