Giovane madre annega su questa spiaggia lucana: la figlia trasportata al San Carlo di Potenza

Una vera tragedia quella che si è consumata nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Metaponto.

Una giovane madre, 26enne albanese ma residente nel barese, si trovava in acqua con la figlia di 6 anni quando, secondo le prime notizie e per cause da chiarire, ha chiesto l’intervento del bagnino.

Tempestivi i soccorsi anche dei sanitari del 118, di alcuni medici presenti sulla spiaggia e dei Carabinieri.

Disperati i tentativi di rianimazione della donna ma, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare.

Immediati i soccorsi anche per la piccola che, da quanto si è appreso, ha riportato un edema polmonare.

E’ stata trasferita in elisoccorso all’Ospedale San Carlo di Potenza.

Una tragedia che ha spezzato la tranquillità di una normale giornata estiva.

Ci stringiamo al dolore al della famiglia.