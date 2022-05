Il Comando dei Vigili del fuoco di Potenza si prepara ad accogliere la visita del Capo del Comando Nazionale Vigili del Fuoco! Ecco gli altri importanti nomi presenti

Lunedì 16 Maggio 2022 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sarà in Basilicata.

Tra i presenti all’incontro:

il Capo dipartimento, Pref. Laura Lega;

il Capo del Comando Nazione Vigili del Fuoco – Vice Capo Dipartimento Vicario, Ing. Guido Parisi;

il Sottosegretario di Stato all’Interno, On. Carlo Sibilia.

Dopo la visita al Comando Regionale a Potenza, sarà l’occasione per visitare il presidio rurale di Viggianello, tra i sei distaccamenti prossimi all’apertura grazie all’operazione ‘Estate Sicura’ che ha destinato 20 milioni di euro al potenziamento delle strutture dei Vigili del Fuoco in sei regioni e 40 milioni ai Comuni di tutte le 72 Aree interne italiane.

A tal punto il Comune di Viggianello, per agevolare la visita alla sede di Via Gallizzi adibita a presidio rurale, che sarà aperto nella comunità pollinea per garantire maggiore sicurezza e tutela ad un territorio naturalistico così importante, come quello del cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà:

il sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco, Carlo Sibilia;

il capo dipartimento, Pref. Laura Lega;

il Capo del Comando Nazione VV.F. – Vice Capo Dipartimento Vicario, Ing. Guido Parisi;

altri rappresentanti del dipartimento nazionale.

Il Sindaco Antonio Rizzo dichiara:

“Siamo onorati di ospitare nella nostra comunità il Segretario di Stato, On. Sibilia, in rappresentanza dello Stato Italiano e il Dipartimento nazionale dei VV.F., per monitorare i lavori del nuovo presidio dei Vigili del Fuoco.

Un presidio importante per Viggianello e l’intera area del Pollino, istituito per ridurre al minimo il rischio di un’altra estate di roghi, a garanzia di prevenzione e pronto intervento.

Abbiamo lavorato tanto in questi per arrivare all’istituzione del presidio e in questi mesi per i lavori di adeguamento della struttura adibita a distaccamento dei Vigili del Fuoco.

La nostra comunità ringrazia il Dipartimento nazionale e il Ministero per la vicinanza dimostrata ed in particolar modo il Comando regionale e provinciale”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)