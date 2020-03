Incidente lungo la Basentana.

Sulla strada statale 407 è stato riaperto il tratto al km 95,800, nei pressi di Bernalda, in provincia di Matera, scenario di un incidente tra tre veicoli.

Per cause in corso di accertamento, nell’incidente si registrano 4 feriti e una persona è deceduta.

Sul posto è intevrenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione.