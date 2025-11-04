La Basilicata è tra le regioni più sicure d’Italia: ecco le parole del Presidente Bardi

Il dato emerge con chiarezza e autorevolezza dalle analisi pubblicate dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore: la Basilicata si attesta tra le regioni più sicure d’Italia.

“Questo risultato – dice il Presidente Vito Bardi – non è solo una statistica positiva.

E’ il riconoscimento tangibile di un modello di civismo diffuso e di una straordinaria coesione sociale che caratterizza la nostra terra.

La sicurezza è un pilastro fondamentale per la qualità della vita, l’attrattività e lo sviluppo economico di un territorio”.

Bardi esprime il suo sincero apprezzamento a tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, e Polizie Locali), alla Magistratura e alle Prefetture “per la loro dedizione ininterrotta e l’elevata professionalità con cui operano per la tutela del nostro territorio.

L’efficace coordinamento tra le istituzioni preposte al controllo e alla prevenzione è la chiave di volta per il mantenimento di questo standard di eccellenza.

Il dato sulla sicurezza – aggiunge il Presidente – rafforza l’immagine di un territorio lucano ideale per l’insediamento di imprese, lo sviluppo del turismo e la crescita serena delle famiglie.

La Basilicata non sarà solo la meta del turismo lento o dell’energia pulita, ma si consolida come il luogo dove il tempo scorre con una tranquillità che in altre regioni è diventata merce rara.

Siamo una piccola regione, lo sappiamo.

Ma la sicurezza non si misura in chilometri quadrati. Si misura in serenità pro-capite. E in quella non ci batte nessuno”.