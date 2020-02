Omaggio al Carabiniere Lucano Fezzuoglio, eroe che ha perso la vita in servizio. Questa la solenne celebrazione

Nel quattordicesimo anniversario della sua scomparsa, a Bella, nella mattina di ieri, si è tenuta una solenne celebrazione religiosa in onore dell’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, che il 30 gennaio 2006, ad Umbertide (PG), perse tragicamente la vita mentre compiva il proprio dovere nel corso del servizio di istituto.

Nella Chiesa “Santa Maria delle Grazie”, alle ore 11:00, il Cappellano Militare don Giovanni Caggianese, ha officiato la Santa Messa in suffragio del giovane Eroe del nostro tempo e di questa terra.

L’Appuntato Donato Fezzuoglio, che era nato a Bella il 27 maggio 1976, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città di Castello (PG), morì in servizio, a seguito di conflitto a fuoco con quattro malviventi che stavano perpetrando una rapina in una banca, ove era intervenuto insieme ad un altro militare.

Non era ancora trentenne e, oltre alla famiglia di origine, lasciò la vedova Emanuela e il figlio Michele, di pochi mesi.

La decorazione gli fu conferita con D.P.R. 2024 del 17 maggio 2007, con la seguente motivazione:

“Nel corso di servizio perlustrativo, palesando spiccate doti di coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, tre pericolosi malviventi sorpresi in flagrante rapina ai danni di un istituto di credito, esponendosi alla violenta azione di fuoco dei malfattori, replicava con l’arma in dotazione costringendo alla fuga i rapinatori finché, attinto da un colpo proditoriamente esplosogli alle spalle da altro rapinatore in posizione defilata si accasciava esanime al suolo.

Fulgido esempio di eroismo, di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. Umbertide, 30 gennaio 2006”.

Alla celebrazione, a cui hanno partecipato molti concittadini, erano presenti i genitori, Michele e Carmela, il Sindaco di Bella, Leonardo Sabato, insieme a diversi esponenti dell’Amministrazione Comunale, nonché gli alunni della locale scuola media.

L’Arma dei Carabinieri – che lo scorso 12 ottobre, con una solenne cerimonia, ha intitolato la Stazione Carabinieri di Bella proprio all’Appuntato Donato Fezzuoglio – ha reso omaggio alla memoria del prode commilitone, con la sentita partecipazione di una numerosa rappresentanza di militari e del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Rosario Castello, che, con le sue parole, al termine della funzione religiosa, ha ricordato l’estremo sacrificio del giovane militare e manifestato la vicinanza dell’Istituzione alla famiglia, unendosi al suo dolore.