La Città delle Infanzie 2025: a Potenza si alza il sipario sul Festival. Il programma

Dopo il successo delle due giornate di Prefestival, che hanno registrato una entusiasmante partecipazione di pubblico, La Città delle Infanzie 2025 è pronta a entrare nel vivo.

Il festival, giunto alla sua 9a edizione, prenderà il via giovedì 18 e si concluderà domenica 21 settembre.

Da tradizione ormai, gli incontri della rassegna culturale si svolgono in concomitanza con l’apertura delle scuole, con degli eventi mattutini rivolti esclusivamente agli studenti degli Istituti comprensivi, mentre, gli appuntamenti pomeridiani saranno aperti a tutti, previa prenotazione.

Il tema di quest’anno, “Semi di Comunità”, è al centro del progetto più ampio Dodai, finanziato dal Fondo Politiche della Famiglia, nato dalla coprogettazione tra il Comune di Potenza e la Cooperativa “Il Salone dei rifiutati”, in collaborazione con l’Associazione “La Luna al guinzaglio”, la Cooperativa “Centostrade” e l’Associazione “Latte Amore e fantasia ETS”.

L’iniziativa vuole mettere in risalto l’importanza di lavorare sulla cura dei luoghi e sulla forza delle relazioni per far germogliare comunità più coese, solidali e responsabili.

Giovedì 18 settembre il festival si apre con La Magia dei luoghi, passeggiata narrante a cura di Antonella Iallorenzi, attrice e formatrice teatrale della Compagnia Teatrale Petra e Rete Teatro 41.

Nel quartiere di Bucaletto, la performer porterà in scena un momento che coinvolgerà piccoli e grandi, volto a riscoprire il valore della narrazione nei luoghi che abitiamo. A seguire, al MOON, ci sarà la presentazione del progetto Dodai-Semi di Comunità.

Ma sarà la giornata di venerdì 19 settembre, densa di appuntamenti, a far entrare nel pieno spirito della manifestazione.

Si comincia dalle scuole, in cui spiccano gli incontri giocosi del Ludomastro Carlo Carzan che proporrà il suo “AllenaMente-Giocare per allenare la mente”, la mattina all’IC Busciolano e il pomeriggio al MOON, mentre Michelangelo Morrone, ingegnere, proporrà esercizi di matematica ambientale presso la Scuola Paritaria Canossiane. Lo stesso laboratorio si terrà anche il giorno successivo all’Istituto Don Milani Leopardi.

Rosario Esposito La Rossa, scrittore, editore e fondatore del progetto sociale “La Scugnizzeria” a Scampia, incontrerà a sua volta gli studenti dell’IC Don Milani Leopardi, mentre il pomeriggio sarà al MOON per un talk dal titolo “Storie di scugnizzi e legalità”, in cui dialogherà con Luigi Catalani, direttore del Polo Bibliotecario di Potenza.

Infine, Gianluca Caporaso, direttore artistico del festival, poeta e narratore, sarà all’IC Torraca La Vista con “Il Signor Conchiglia”, mentre il sabato sarà alla Scuola Paritaria Canossiane con “Rime senza fissa dimora”.

La giornata di venerdì si concluderà alla Stazione Superiore di Potenza con “I luoghi dell’attesa”, letture a cura di Alessandra Maltempo, attrice della Compagnia Teatrale dell’Albero e Rete41.

Sabato 20 settembre, Giacomo di Girolamo scrittore e giornalista di mafia, la mattina incontrerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo Busciolano e la sera sarà al MOON, con un talk dal titolo “Parole contro la mafia”, insieme a Marilena Bencivenga, Presidente dell’Associazione Insieme Onlus, nelle vesti di moderatrice.

Nel pomeriggio, invece, presso gli Orti Urbani di Macchia Romana, si svolgerà la Festa degli Orti Urbani, a cura di Legambiente Potenza, con i giochi del Ludobus, le letture di Nati per Leggere e la merenda degli Ortolani.

Domenica 21 settembre, giornata finale della manifestazione, sarà ospite Luigi D’Elia, attore, regista e attivista per una nuova pedagogia, che porterà in scena “Zanna Bianca”, spettacolo teatrale sulla fragilità dei luoghi e la bellezza della cura, presso il Teatro della Parrocchia di Santa Maria.

Nel pomeriggio, sempre lì, terrà un incontro aperto con l’Assessora alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Potenza, Anna Grieco, sul Nuovo Civismo-La cultura e il fare comunità, rivolto a docenti, formatori ed educatori.

La 9a edizione de “La Città delle Infanzie” promette di essere un appuntamento imperdibile per le famiglie, gli operatori nel sociale e per tutti coloro che credono nel valore della cultura come motore di crescita.

L’intera città di Potenza si trasformerà in una grande piazza del sapere, della meraviglia e dello stupore.

“Un evento che vuole mettere tutti insieme, grandi e bambini”, dichiara Sara Stolfi de Il salone dei rifiutati. “Sarà un modo per unire ulteriormente la comunità intorno ai temi della parola, della bellezza e del civismo”.

La manifestazione sarà raccontata sulla pagina fb e Instagram de La Città delle Infanzie.

Tutte le informazioni dettagliate sul programma, gli ospiti e gli eventi sono sul sito ufficiale www.lacittadelleinfanzie.it.