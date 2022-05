La nostra bellissima Maratea bandiera blu per il 15° anno consecutivo!

Come si evince dalla cerimonia tenutasi per il conferimento delle Bandiere Blu, Maratea si è meritata un posto nella lista delle premiazioni vantando spiagge sempre più al top!

Dopo la cerimonia il Sindaco Daniele Stoppelli ha dichiarato:

“L’iter che porta all’assegnazione di questo importante riconoscimento è sempre più un processo lungo e complesso che vede impegnati in modo sinergico l’Amministrazione comunale e diversi settori del Comune, in primis l’ufficio tecnico nella persona del Geom. Giuseppe Trotta, e che trova efficace sostegno nella collaborazione con tutti gli operatori del settore turistico-balneare e delle attività produttive, ma soprattutto nel coinvolgimento e la partecipazione di tutta la cittadinanza e le associazioni attive sul territorio.

La Città di Maratea, come emerso dalla cerimonia di conferimento delle Bandiere Blu tenutasi a partire dalle ore 10.30 di questa mattina ha ottenuto, per le sue spiagge e per il 15° anno consecutivo, la Bandiera Blu 2022, riconoscimento del lavoro svolto per l’ambiente, per la cura del territorio, per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e dei qualificati standard di qualità dei servizi offerti.

Per questo esprimiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con noi rendendo possibile tale risultato, anche alla luce delle molteplici non conferme di altri comuni di cui abbiamo avuto notizia durante la cerimonia, che ci ricorda quanto questo prestigioso riconoscimento non sia per nulla scontato.

La Bandiera Blu va vissuta come una continua sfida per il costante miglioramento della qualità ambientale del nostro territorio e del suo sviluppo sostenibile e con questo spirito e con queste finalità continueremo nella nostra attività amministrativa sino a fine mandato.

L’Amministrazione, con orgoglio, posizionerà la Bandiera sull’Isola di Santo Janni come da tradizione”.