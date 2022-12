L’atleta potentina Francesca Palumbo sale sul podio a Belgrado! Bravissima

Grande avvio di stagione in Coppa del Mondo per la fiorettista potentina Francesca Palumbo che a Belgrado si classifica al terzo posto e torna a salire sul podio dopo esattamente un anno.

Nella capitale serba l’atleta in forza all’Aeronautica Militare, ammessa di diritto al tabellone principale, ha iniziato il suo cammino battendo 15-12 la sudcoreana Yeong Ji Joo poi ha regolato per 10-9 la britannica Carolina Stutchbury nei sedicesimi di finale, l’altra coreana Oh Hye Min per 15-8 negli ottavi ed ha conquistato il podio battendo col punteggio di 14-12 la polacca Julia Walczyk Klymaszyk nei quarti.

In semifinale Francesca Palumbo si è arresa per 15-8 alla compagna di Nazionale Alice Volpi, che ha poi vinto la gara superando in finale la tedesca Leonie Ebert – campionessa europea in carica – per 15-6, ma per la fiorettista lucana il terzo posto a pari merito con la statunitense Lee Kiefer è un ottimo viatico per la nuova stagione di Coppa del Mondo.a

