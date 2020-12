Manovra 2021: cellulare per famiglie e stop IVA su vaccino anti-Covid! Ecco tutte le misure

Per le famiglie con un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui, arriva il ‘Kit digitalizzazione’, che comprende, in comodato d’uso, un cellulare e un abbonamento a internet per un anno.

La misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla manovra, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza.

Nell’emendamento si legge:

“Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale per i nuclei familiari non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività”.

Il beneficio è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare e avrà incluso l’abbonamento a due “organi di stampa” e l’app Io.

Ecco gli altri provvedimenti inclusi nella manovra, come riporta SkyTG 24:

“Per il 2021, inoltre, i papà si potranno assentare dal lavoro alla nascita dei figli per 10 giorni, anziché i 7 inizialmente previsti dalla manovra.

Tra gli altri emendamenti, c’è anche lo stop all’Iva sui vaccini anti-Covid che dovrebbero arrivare da gennaio. Sul tavolo anche l’ipotesi di esentare dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tamponi e siringhe e di consentire alle farmacie di entrare in campo per la campagna di vaccinazione.

Il vice ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, in un post, ha aggiunto che “nascerà un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi. Iscro, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, che sarà erogata dall’Inps, rivolta ai titolari di partita Iva che registreranno un calo di fatturato di almeno il 50 %, rispetto alla media del fatturato del triennio precedente. Un’indennità di sei mesi, che potrà arrivare fino ad 800 euro mensili”.

Saranno presenti anche dei nuovi ecoincentivi per le auto. Per tutto il 2021, ulteriori incentivi fino a 4 mila euro per l’acquisto di elettriche e ibride. Per sei mesi, incentivi fino a 3500 euro per le auto Euro 6, anche diesel e benzina.

Arrivano anche i fondi per l’assunzione di medici e infermieri per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Nuovi aiuti, poi, per il turismo, per i lavoratori fragili e per le lavoratrici madri, nuove regole per i contratti di espansione.

Niente prima rata Imu, nel 2021, sugli immobili legati alle attività del turismo e dello spettacolo. Tra gli immobili compresi nella norma, oltre agli alberghi, quelli di stabilimenti balneari, dei villaggi turistici, i bed & breakfast, le discoteche e i night-club.

Previsti anche 50 milioni alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Tra le proposte di modifica anche l’incremento di 20 milioni, sempre il prossimo anno, per “promuovere e valorizzare” il sistema di istruzione e formazione tecnica.

Stop per due mesi anche ai versamenti di ritenute, Iva, tasse e contributi per federazioni enti e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti dovuti per i mesi di gennaio e febbraio vengono sospesi e andranno saldati entro il 30 maggio o in 24 rate mensili a partire da quella data.

Sì anche ai fondi contro la violenza delle donne: 6 milioni aiuteranno le carceri italiane a dotarsi di psicologi che possano rieducare quanti si sono macchiati di reati contro le donne appunto mentre si rifinanzia il reddito di libertà, sempre per quante hanno subito maltrattamenti, con 2 milioni di euro per il prossimo biennio. Meno di quanto previsto dal dl rilancio per quest’anno: la dote infatti era di 3 milioni per soli 12 mesi.

Cinquanta milioni serviranno per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle mamme al rientro dal parto. I fondi puntano a sostenere le “misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri” dopo la nascita dei figli.

Tra gli altri emendamenti, Italia Viva ottiene il rinvio al primo gennaio 2022 della sugar tax. Per i proprietari di casa raddoppia, passando da 50 a 100 milioni, il fondo a disposizione per il taglio degli affitti delle abitazioni. 500 milioni invece arrivano per gli aeroporti, di cui piccola parte servirà per finanziare la cig dei piloti.

Infine resta in piedi l’ipotesi di una proroga piena per tutto il 2022 del superbonus. La maggioranza lavora a una mediazione: i 5S hanno chiesto un allungamento dei tempi degli interventi di riqualificazione energetica anche per spingere l’economia in tempi di crisi mentre il Pd ha evidenziato gli alti costi a carico dello Stato”.

