Maratea, ampliato l’orario di apertura della SS18 in località Castrocucco: “Soddisfatti della notizia”. I dettagli

“Accolgo con viva soddisfazione la notizia dell’ampliamento dell’orario di apertura della SS18 in località Castrocucco, che dal 12 Luglio al 31 Agosto 2025 sarà fruibile dalle 7:00 del mattino fino all’una di notte.

Un risultato concreto, atteso dai cittadini e dagli operatori turistici, che testimonia l’attenzione e la capacità di ascolto del territorio da parte del sindaco Cesare Albanese e della sua Amministrazione, cui va il mio plauso per aver mantenuto fede agli impegni assunti.

Proprio questo fine settimana ho avuto modo di constatare, ancora una volta, la bellezza ineguagliabile di Maratea, un luogo che si rinnova e ci incanta sempre di più”.

Così il capogruppo di Orgoglio Lucano – Italia Viva in Consiglio regionale, Mario Polese, in merito alla nota diffusa dal Comune di Maratea sulla modifica temporanea degli orari di apertura della SS18 nel periodo estivo.

Prosegue Polese:

“Si tratta di un segnale importante e fortemente auspicato che dimostra come, attraverso il dialogo istituzionale e la collaborazione tra i diversi livelli di governo, si possano ottenere risultati che migliorano la vivibilità e l’accoglienza turistica di un territorio strategico come Maratea, soprattutto in alta stagione.

Si continuerà a lavorare affinché le soluzioni temporanee possano evolversi in interventi strutturali, come l’apertura del bypass, che garantiscano sicurezza, efficienza e sviluppo sostenibile per tutta l’area”.