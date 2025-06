Maratea, realtà virtuale e laboratori: questi ragazzi protagonisti attivi del cambiamento culturale. Ecco le foto

Studiare con il supporto della realtà aumentata: a renderlo possibile per gli alunni delle scuole di Maratea e delle altre che ricadono nell’ambito socio territoriale del Lagonegrese Pollino, ci ha pensato il progetto ‘Ri-Passo’.

Finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale rivolto alle regioni del Mezzogiorno, l’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto di Exeo Lab, società di consulenza potentina da sempre al servizio dello sviluppo sostenibile a livello locale.

Destinatari del progetto ‘Ri-Passo’ gli studenti di età compresa tra gli 14 e i 17 anni.

Diversi gli obiettivi da raggiungere:

rafforzare le competenze formali,

sviluppare quelle non formali e costruire una rete educativa tra famiglie, scuole, istituzioni e territorio al fine di ridurre l’abbandono scolastico e la dispersione (che in Basilicata secondo i dati OCSE-PISA e Save the Children supera il 14%), il basso rendimento e l’esclusione digitale.

Per questo fondamentali, sono stati i laboratori di realtà aumentata e virtuale attivati negli istituti, tra cui quelli di Maratea.

Gli studenti, guidati dai docenti e supportati dal team del progetto, hanno così imparato a utilizzare piattaforme in cloud per creare contenuti digitali originali in 3D, mappe interattive e percorsi esperienziali immersivi.

Diverse le fasi in cui il progetto si è articolato: dalla mappatura digitale dei luoghi di interesse, come scuole, monumenti, vie storiche; alla produzione collaborativa di immagini, video e modelli tridimensionali, visualizzabili tramite app gratuite scaricabili da smartphone e tablet.

Articolate anche le tematiche analizzate nel corso delle attività laboratoriali che hanno spaziato dall’educazione civica alla storia locale.

Gli esperti di Exeo Lab spiegano:

“Abbiamo fornito strumenti innovativi per l’apprendimento e mirati a rafforzare il legame tra scuola e comunità, superando l’isolamento tipico delle aree interne della Basilicata abbiamo messo a disposizione metodologie, know-how e strumenti didattici per rendere gli studenti protagonisti attivi del cambiamento educativo e culturale del proprio territorio.

Si è trattato di un percorso di innovazione sociale e valorizzazione delle competenze digitali pienamente corrispondente agli obiettivi fissati dal progetto ‘Ri-Passo’.

Una risposta concreta e integrata alle esigenze di una generazione che rischia di essere lasciata indietro, ma che- concludono gli esperti – grazie a progetti come questo può tornare a guardare al futuro con fiducia”.

Ecco alcune foto.