Marsicovetere e Bernalda insieme in nome di “un forte legame”: pronto a partire questo importante progetto!

L’Amministrazione Comunale di Marsicovetere (PZ) ha avviato l’iter per siglare un accordo di gemellaggio con la Città di Bernalda (MT).

L’iniziativa sarà ufficializzata in occasione della festività patronale di San Bernardino da Siena, in programma il 23 Agosto.

Come dichiara il Sindaco del potentino, Marco Zippari:

“Un forte legame con la Città di Bernalda accomuna Marsicovetere.

Non solo per il Santo Patrono San Bernardino da Siena, ma anche per numerose tracce storiche che già dallo scorso secolo i due centri Lucani condividono.

Bernalda e Marsicovetere insieme alle Città de L’Aquila e Siena hanno finalizzato, su proposta e invito della Città Pitagorica, un torneo di calcio già nello scorso Agosto 2019.

Ma non è solo nella pratica sportiva che il gemellaggio ha preso forma.

Già nel 1941 Edward Vito, cittadino di Marsicovetere e famoso maestro d’Arpa, fu invitato negli Stati Uniti d’America e voluto fortemente dal Maestro Arturo Toscanini nella NBC Symphony Orchestra.

Nella stessa orchestra ebbe la possibilità di suonare e conoscere Carmine Coppola padre del celeberrimo Francis Ford Coppola originario di Bernalda, considerato uno dei maggiori cineasti della storia del cinema.

L’Amministrazione Comunale di Bernalda guidata dal Sindaco Domenico Tataranno ci ha ricevuti con la caratteristica più nobile che contraddistingue i Lucani: l’accoglienza.

Un grazie quindi al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Bernalda per aver segnato insieme a noi un fondamentale ed importante passo verso il primo Gemellaggio storico per la Comunità Marsicoveterese“.

