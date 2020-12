Meteo: dopo tanta pioggia, migliorerà il tempo su Potenza? Ecco le ultime previsioni

Siamo ormai a metà dicembre ed il freddo comincia a farsi sentire.

Anche la pioggia è stata spesso protagonista nell’ultimo periodo.

Ma come sarà il tempo nei prossimi giorni su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 15 Dicembre, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 4°C.

Mercoledì 16 Dicembre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 12°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

