Moliterno: “Il nostro cimitero è visitabile da ogni parte del mondo”. L’iniziativa

Il Comune di Moliterno ha lanciato nelle scorse settimane una nuova iniziativa: un tour virtuale del cimitero comunale.

Questa scelta innovativa nasce dalla volontà di connettere gli anziani e i tanti moliternesi sparsi per il mondo con le loro radici e i propri cari, offrendo un modo significativo per visitare il cimitero a distanza; ma c’è di più: è anche una provocazione per affermare che i piccoli comuni sono tutt’altro che “cimiteri”.

Il tour virtuale nasce da una comunità che è viva, una straordinaria fusione di tradizione e tecnologia che ha già riscosso un successo notevole, registrando oltre 2.145 visualizzazioni nelle prime due settimane dal lancio.

Questa calorosa accoglienza evidenzia il profondo bisogno di connessione emotiva e la gratitudine della comunità verso tale iniziativa.

Il progetto è stato realizzato grazie al generoso contributo di Chris Wood, un esperto britannico di tour virtuali, che ha donato la sua professionalità e il suo tempo alla comunità di Moliterno come segno di ringraziamento per la calda accoglienza ricevuta in città.

Il Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, ha espresso la sua profonda gratitudine:

“Siamo immensamente grati a Chris Wood per il suo straordinario dono.

Questa iniziativa dimostra come le soluzioni digitali possano giovare profondamente al benessere emotivo, alla conservazione del patrimonio culturale e alla connessione comunitaria, persino in luoghi tradizionalmente considerati lontani dalla tecnologia.”

Il Sindaco Rubino ha inoltre aggiunto un’ulteriore riflessione sul significato più ampio del progetto:

“Siamo uno di quei Comuni che affronta il problema dello spopolamento, ma ogni giorno investiamo in servizi fondamentali: potenziamo il welfare familiare e promuoviamo attivamente scuole, servizi sanitari, sport e cultura.

Non vogliamo essere destinati all’eutanasia.

Anzi, questo tour del cimitero, creato da una comunità viva e proattiva che si apre al mondo, è anche una chiara provocazione.

Il nostro cimitero è visitabile da ogni parte del mondo, in un paese che è vivo!”.

L’iniziativa ha ricevuto un’accoglienza entusiasta dai residenti locali, con un commento diffuso sui social media che riassume bene il sentimento:

“È un dono profondamente significativo che mi permette di sentirmi più vicino a casa e alla famiglia, anche da lontano.”

Questo progetto dimostra come i piccoli comuni possano sfruttare la tecnologia moderna per per rafforzare i legami comunitari.

Il tour è visitabile dal sito istituzionale del Comune di Moliterno: www.comune.moliterno.pz.it