Basilicata: “un passo significativo per affrontare il randagismo”. La proposta di legge

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Viviana Verri e Alessia Araneo, Consigliere regionali M5S Basilicata:

“Contrastare in modo più efficace il fenomeno del randagismo nella nostra regione e rafforzare la tutela degli animali d’affezione: questo l’obiettivo della nostra proposta di legge che mira a superare alcune criticità della vigente legge regionale in materia, la numero 46 del 2018.

Quello del randagismo è un problema diffuso, che incide profondamente sul benessere degli animali, sui bilanci dei nostri Comuni e sulla salute pubblica.

Per questo abbiamo avviato negli scorsi mesi un percorso di confronto con i sindaci di tutti i comuni lucani, con i veterinari e con le associazioni che si occupano della tutela degli animali.

Questo lungo e meticoloso lavoro è sfociato in una proposta di legge composta da 25 articoli ed incentrata su una serie di punti focali.

La legge riconosce innanzitutto gli animali da compagnia come soggetti destinatari di diritti, e mira ad introdurre maggiori risorse finanziarie per i comuni, per consentire una più efficace gestione del fenomeno, una definizione più puntuale delle competenze di comuni e Aziende Sanitarie, una semplificazione delle procedure per la sterilizzazione e l’adozione, una più stretta collaborazione con le associazioni di volontariato animalista, riconoscendone il ruolo fondamentale e istituendo un albo comunale dei volontari.

Vengono introdotte nuove figure come il “tutor di cani di quartiere” e “tutor di colonia felina” e si prevede il pronto soccorso veterinario H24.

Rafforzato anche il controllo del territorio per prevenire il fenomeno, con l’istituzione di una Banca Dati informatizzata Regionale (BDR SINAC), campagne informative e di promozione per la sterilizzazione e l’adozione, oltre all’istituzione di stalli temporanei per cani e gatti randagi smarriti, anche in convenzione con le associazioni.

Il randagismo è anche un problema legato alla sicurezza stradale, con i numerosi incidenti causati da animali vaganti e la conseguente necessità di istituire un fondo per l’indennizzo dei danni causati a persone o cose.

Crediamo fermamente che questa proposta di legge, proprio perché condivisa con istituzioni locali e cittadini, rappresenti un passo significativo per affrontare il randagismo in Basilicata in maniera organica e innovativa, tutelando al contempo il benessere degli animali e la sicurezza dei cittadini.

La conferenza stampa di presentazione della proposta di legge si terrà il 7 luglio alle ore 10:00 presso la sala A del palazzo del Consiglio regionale”.