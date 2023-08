Muro Lucano: addio ad Erberto Frieri, consigliere comunale e vice presidente dell’associazione San Gerardo Maiella. Il ricordo

Muro Lucano in lutto.

Si è spento nella serata di giovedì il lucano Erberto Frieri, Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, consigliere comunale di maggioranza a Muro lucano e vice presidente dell’associazione San Gerardo Maiella.

Nel prossimo mese di settembre avrebbe compiuto 53 anni.

Raggiunto dalla notizia, questo il cordoglio del Governatore Vito Bardi:

“Qualche giorno fa mi aveva scritto per ringraziarmi per aver inserito San Gerardo Maiella tra i quattro grandi eventi religiosi regionali, come gli avevo promesso durante il Covid: la morte di Erberto Frieri colpisce tutti e voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla comunità murese e lucana di Fratelli d’Italia”a

