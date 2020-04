Noepoli, emergenza Coronavirus in una casa di riposo: ecco le parole del Sindaco

Il Comune di Noepoli fa ancora i conti con l’emergenza sanitaria coronavirus.

Ad essere interessata la casa di riposo per anziani “Santa Rita”.

Nella tarda serata di ieri, 17 Aprile, in un post pubblico, il Sindaco Francesco Antonio Calabrese ha dichiarato:

“A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha colpito la casa di riposo per anziani ‘Santa Rita’ di Noepoli ho chiesto all’ASP e all’Assessore alla Salute dott. Rocco Leone che venga effettuato un secondo tampone a tutti gli ospiti della struttura nonché sugli operatori.

Inoltre, relativamente all’operatrice in servizio presso la casa di riposo di San Giorgio Lucano, al momento in quarantena domiciliare nel comune di Noepoli, ho manifestato l’opportunità di effettuare i tamponi anche per la sua cerchia di contatti.

Nei giorni scorsi ho chiesto al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e all’Assessore all’agricoltura Francesco Fanelli, l’adozione di provvedimenti circa gli spostamenti per la coltivazione di fondi ad uso familiare nonché in forma hobbistica”.

