Nuovi punti in classifica per il Potenza Calcio? Crisi del Rieti che…

Buone notizie in arrivo per il Potenza Calcio?

E’ di queste ore la notizia secondo il Rieti non ha pagato gli stipendi di luglio/agosto gli stipendi di calciatori e staff.

Per questo, stamattina i giocatori non si sono presentati al “Manlio Scopigno” per la trasferta contro la Sicula Leonzio.

Sulla delicatissima situazione, tuttoc.com fa notare che:

“se il Rieti non continuerà il proprio campionato, la classifica di due club migliorerà.

Potenza e Teramo, infatti, sono gli unici a non aver vinto contro gli amarantocelesti nelle prime due gare di campionato.

Due pareggi per 1-1 per entrambe le compagini che, però, potrebbero essere annullati a breve.

Se la squadra laziale verrà esclusa, allora tutti i risultati verranno annullati.

Con rossoblu e biancorossi che recupereranno due lunghezze sulle altre squadre vincitrici”.