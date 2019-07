Petrolio in Basilicata: 12 Sindaci chiedono a Bardi un incontro urgente con Total

I sindaci dei Comuni della concessione mineraria Gorgoglione (Corleto Perticara, Guardia Perticara, Armento, Anzi, Gorgoglione, Cirigliano, Missanello, Aliano, Accettura, Pietrapertosa, Laurenzana, Stigliano), assieme ai segretari generali di CGIL, CISL e UIL di Basilicata, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro (a seguito della riunione che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Corleto Perticara), chiedono al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, di convocare con urgenza il tavolo regionale con Total E & P Italia Spa:

“L’avvio delle attività estrattive non può avvenire se non nel rispetto delle intese già sottoscritte in termini di salvaguardia dell’occupazione locale, di chiare garanzie sulla salvaguardia dell’ambiente e del territorio e dell’impegno di un programma di investimenti per lo sviluppo dell’intero bacino della concessione Gorgoglione”.

Dalla riunione è emersa anche la grave e articolata situazione di insolvenza nei confronti di operatori e imprese locali dovuta ad inadempienze del sistema Total.

La definizione di un protocollo finalizzato alla tutela dell’ambiente, dello sviluppo e del territorio, per i sindaci e i sindacati, non è più rinviabile.

Non si può continuare a sottovalutare la rilevanza dell’impatto dell’attività estrattiva da punto di vista ambientale e sociale.