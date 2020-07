Pignola: “migliorare il percorso che arriva al Lago garantendo cosi le stesse possibilità a chi vive situazioni di disagio”. La proposta

In seguito alla pubblicazione del bando “Infrastrutture Verdi” pubblicato, il 15 Luglio 2020, dalla regione Basilicata che ha la finalità di rafforzare la connessione tra i paesaggi a residua naturalità esterni alle aree urbane e le aree verdi interne agli ambiti urbani, riqualificandoli entrambi; di sviluppare spazi verdi urbani, recuperare e valorizzare sia le cosiddette “cinture verdi” urbane sia gli spazi urbani destinati a parchi e giardini storici, in un’ottica di integrazione e rete degli spazi verdi all’interno di una identificata infrastruttura verde territoriale, il Consigliere Comunale Lonato Maurizio propone al Sindaco Gerardo Ferretti di sostenere la candidatura del Comune di Pignola (PZ).

L’idea, come sottolineato in una nota:

“E’ quella di migliorare il percorso che da Pignola arriva al Lago, che ora è percorribile ma con non poche difficoltà, che permetta di poter passeggiare a tutti, garantendo così le stesse possibilità di chi è normodotato anche a chi vive situazioni di disagio, difficoltà e disabilità.

L’itinerario a cui Lonato fa riferimento inizia da Via Risorgimento, poi Via Valle d’Aosta, Centro Caritas di Pignola, congiungimento con pista ciclabile (nei pressi di c. da Ruovolo), … e via giù fino a raggiungere il Lago di Pignola, Giro del Lago e rientro a casa.

Per i più audaci c’è anche la possibilità (una volta completata) di percorrere la pista ciclabile che ricalca il vecchio tracciato della ferrovia e che raggiunge la città di Potenza.

L’idea è quella di attuare interventi di potenziamento su tutto il percorso che vanno dalle rampe d’accesso per i disabili, al ripristino dei marciapiedi e del semaforo per i pedoni al casello ferroviario, alle panchine dall’inizio della Pista ciclabile fino all’intersezione con la pista ciclabile del lago di Pignola, alla ristrutturazione dei giochi esistenti e l’aggiunta di nuovi giochi nella Villa Municipale, alla creazione intorno al Lago di Pignola di punti d’ombra che permettano la sosta per riposarsi durante le ore di maggior caldo, e tanto altro ancora.

Tutto ciò può avere attuazione grazie alla partecipazione al bando indetto dalla Regione Basilicata.

Lo stesso Lonato conclude, auspicandosi la collaborazione del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale per non perdere l’opportunità di realizzare questo progetto che andrebbe a vantaggio della città di Pignola”.

