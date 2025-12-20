Pignola: modifiche alla circolazione per queste strade del centro storico

Modifiche alla circolazione al centro di Pignola.

Il sindaco di Pignola, Antonio De Luca, avvisa la cittadinanza:

“Da oggi Via Umberto I torna percorribile, segnando un nuovo passo avanti nel percorso di messa in sicurezza delle strade del centro abitato e valorizzazione del patrimonio.

Circolazione regolare

La viabilità riprende regolarmente su Via Umberto I e Via Garibaldi, migliorando la mobilità nel cuore del paese.

Divieto di sosta nel primo tratto

Nel primissimo tratto di Via Umberto I è istituito il divieto di fermata, misura necessaria per garantire maggiori condizioni di sicurezza stradale e una migliore visibilità.

Area pedonale a fine strada

Nel tratto finale viene istituita una nuova area pedonale, a tutela dei pedoni e per una migliore fruizione degli spazi pubblici.

Sicurezza, qualità urbana e centro storico

Le scelte adottate favoriscono una convivenza più equilibrata tra traffico e mobilità pedonale, migliorano la vivibilità e la qualità dello spazio urbano e contribuiscono a promuovere e far apprezzare sempre di più il nostro centro storico.

𝐑𝐢𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐨𝐩𝐨 le festività natalizie.

Gli interventi riprenderanno dopo le imminenti festività natalizie.

Un ringraziamento, a nome dell’Amministrazione comunale, alla ditta 𝐋𝐚𝐭𝐨𝐫𝐫𝐞 per la professionalità dimostrata; ai tecnici e agli operatori intervenuti, ad 𝐀𝐜𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐧𝐨 ed 𝐄𝐜𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬𝐡 per il lavoro svolto; alla Polizia locale per il coordinamento e ai cittadini 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 e alle 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 per la pazienza e la collaborazione.

Continuiamo a lavorare per restituire a Pignola un centro storico più sicuro, ordinato e accogliente.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.