In occasione della cerimonia funebre per Franco Marino, operaio di 51 anni trovato esanime in un canale, a Pignola (PZ), è stato proclamato il lutto cittadino.

Queste le parole del Sindaco, Gerardo Ferretti:

“In concomitanza con i funerali di Franco, abbiamo ritenuto di proclamare il lutto cittadino visto il suo amore per Pignola e la sua grande generosità”.

