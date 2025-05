Potenza, a Maggio porte aperte tutti i Sabato intera giornata presso la concessionaria Hyundai di Autosantoro! Ecco i dettagli e le novità

Il panorama automobilistico sta vivendo una significativa evoluzione verso una mobilità più sostenibile.

Accanto ai veicoli con alimentazione tradizionale il mercato propone adesso anche tanti modelli ibridi ed elettrici che rispondono alle nuove esigenze di risparmio energetico e rispetto ambientale.

Proprio in quest’ottica la concessionaria Autosantoro di Potenza, da sempre attenta all’innovazione, per tutto il mese di Maggio sarà aperta il Sabato per l’intera giornata, in modo da poter far conoscere tutte le nuove tendenze e tecnologie del settore automotive.

Presso la concessionaria Autosantoro sono disponibili infatti oltre 2000 auto in pronta consegna e per chi sceglie una Hyundai, da immatricolare entro fine Maggio, sono previste inoltre condizioni particolarmente vantaggiose.

Gli interessati quindi possono visitare la concessionaria in viale G. Marconi 385 (di fronte la stazione ferroviaria) per visionare l’intera gamma Hyundai, effettuare un test drive e richiedere informazioni personalizzate.

Nello showroom è presente infatti una gamma completa di autovetture – benzina o benzina GPL – tra cui:

la Hyundai i10, la i20 e la BAYON (le ultime due disponibili anche nella versione benzina/ibrido);

il Crossover KONA (disponibile a benzina, benzina/ibrido, oppure 100% elettrico);

il Suv per eccellenza ovvero la Hyundai TUCSON (anch’esso disponibile nella versione benzina/ibrido – oppure diesel/ibrido e che si può immatricolare anche come Autocarro, quindi fiscalmente detraibile per gli aventi diritto).

Inoltre ci sono anche veicoli 100% elettrici, come ad esempio il nuovo mini SUV Hyundai INSTER e i top di gamma IONIQ 5 e IONIQ 6.

Facciamo i complimenti alla concessionaria Autosantoro che continua a investire sul territorio ricordando che il Porte Aperte sarà valido quindi per l’intera giornata dei Sabato di tutto il mese di Maggio.