Paterno: al via i lavori per questa storica Chiesa. L’annuncio

Buone notizie per gli abitanti delle frazioni di Piazzolla, Pecci, Carpineto, Frassineto e San Giovanni Lagarello del comune di Paterno (PZ).

Dopo anni di attesa e speranze, il desiderio condiviso da tutta la comunità sta finalmente per concretizzarsi: la storica chiesa di San Bartolomeo, situata in via Piazzolla, diventa realtà.

Un cartello esposto davanti alla struttura segna ufficialmente l’inizio dei lavori, con la data che testimonia l’avvio di questo importante progetto.

Si tratta di un traguardo significativo per i fedeli e per tutti gli abitanti delle frazioni, che potranno presto contare su un nuovo luogo di culto e di aggregazione.

Gli abitanti ringraziano tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di quest’opera, mettendo al servizio della comunità tempo, energie e dedizione.

L’auspicio ora è che l’impresa appaltatrice rispetti i tempi previsti, portando a termine i lavori secondo il cronoprogramma stabilito.

Ecco il cartello annunciante l’inizio dei lavori.