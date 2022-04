Potenza, accoglienza dei profughi ucraini: “La Basilicata fa Scuola”. I dettagli

Sono stati presentati il 29 Aprile, presso la sede dell’Ufficio Scolastico provinciale, dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Debora Infante e dal Presidente del Comitato Regionale Basilicata per l’Unicef Angela Granata i risultati della Ricerca-Azione dal titolo “La Basilicata fa Scuola”, avente per oggetto un focus sull’inserimento nelle scuole della Basilicata delle alunne e degli alunni provenienti dall’Ucraina.

Il Prefetto presentando il report della Ricerca-Azione ha detto:

“La grave crisi umanitaria in atto a seguito del conflitto bellico in Ucraina, ha richiesto fin dalle primissime ore qui a Potenza la risposta unitaria e solidale delle Istituzioni locali e delle componenti del Terzo settore”.

La proficua sinergia immediatamente sviluppata ha consentito la definizione di un modello di accoglienza, strutturato su più livelli, per assicurare ai profughi ucraini in arrivo in provincia di Potenza concrete forme di ospitalità ed integrazione.

Ad oggi, sono 817 i profughi giunti nel potentino, di cui 248 minori in età scolare, da 6 a 16 anni.

Di questi, 24 sono i minori stranieri non accompagnati.

Una specifica attenzione è stata rivolta all’individuazione di situazioni di vulnerabilità tra i soggetti accolti, in particolare donne e minori, per l’avvio di percorsi di sostegno.

Sono state condivise con i Servizi Sociali dei Comuni, con l’ Autorità giudiziarie e minorile e con l’Ufficio Scolastico provinciale, le indicazioni fornite dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, attraverso il “Piano minori stranieri non accompagnati”.

Inoltre, Prefettura, Ufficio Scolastico provinciale ed Unicef Basilicata hanno lavorato fin dai primi arrivi dei minori ucraini, accompagnati e non, per agevolare al massimo l’inserimento scolastico, nella consapevolezza dell’importanza di assicurare il diritto allo studio, quale prima condizione d’inserimento nelle comunità locali.

Il Rappresentante del Governo ha dichiarato:

“I minori sono le prime vittime della guerra: viene annullato il loro ‘diritto di essere bambini’, di vivere una condizione di normalità e spensieratezza tipiche dell’ età.

E’ per questo che va fatto il massimo sforzo affinché sia garantito a tutti i minori in età scolare, giunti in questa provincia, il pieno inserimento scolastico.

Il report presentato oggi rappresenta un utile strumento per il monitoraggio sul flusso degli alunni esuli e, soprattutto, per la successiva pianificazione di concreti interventi di sostegno e accoglienza scolastica”.

Gli alunni ucraini iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Potenza sono 85.

La maggior parte, 40 unità pari al 47%, hanno interessato la scuola primaria, 19 iscritti la scuola dell’infanzia, 16 la secondaria di 1° grado e 10 la secondaria di 2° grado.

Sono, tuttavia, 200 circa (inclusa la fascia dell’infanzia) i minori che ancora non frequentano le scuole potentine; a Sindaci e Dirigenti scolastici il Prefetto Campanaro ha, quindi, rivolto un invito a mettere in atto, in quest’ultimo scorcio di anno scolastico, ogni sforzo necessario a favorire al massimo l’inserimento scolastico.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)