Potenza, addio a Pietro della provincia che è andato via a soli 25 anni: “era un ragazzo solare e sempre sorridente”

L’intera comunità di Sant’Arcangelo, questa mattina, si è svegliata attonita e incredula per la scomparsa di Pietro.

Ecco le parole del Sindaco, Salvatore La Grotta:

“Non ci sono parole, Pietro era un ragazzo solare, sempre sorridente, pienamente integrato nel tessuto sociale della sua comunità; ai genitori, all’intera famiglia, agli amici arrivi la vicinanza mia e di tutta l’Amministrazione.

Un tragico destino e coincidenze di date, il 12 novembre per Sant’Arcangelo, da 20 anni, è il giorno in cui si ricorda il Sott. Tenente Filippo Merlino, che onorando la sua divisa e gli ideali di Pace e di Libertà, perse la vita del vile attentato di Nassiriya.

A lui e a tutti i Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la Pace va il nostro ricordo, rivendicando il ruolo dell’Italia nel mondo come costruttore di Pace.

In segno di lutto per il doloroso incidente di stamane, l’Amministrazione Comunale, di concerto con la famiglia Merlino e con l’Arma dei Carabinieri, la quale si è unita al dolore di tutta la comunità attraverso le parole, giunte a me, dal Colonnello Luca D’Amore, si è deciso di sospendere gli eventi in programma previsti nelle giornate del 12 e del 13 novembre“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)