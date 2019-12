Potenza: al via i nuovi corsi per introdurre i giovani nel mondo del lavoro! Receptionist, Bar, Cucina e Sala. I dettagli

A Potenza la Scuola Nazionale Centro di Istruzione Professionale e Culturale, a partire dal corrente anno scolastico 2019/20, avvia una serie di corsi di formazione destinati ai giovani, che consentono l’inserimento nel mondo del lavoro.

Uno dei settori maggiormente apprezzati in questo periodo è certamente il settore turistico.

I giovani sono sempre più orientati a intraprendere (per passione e per attività lavorativa) questo percorso, cimentandosi nello studio e approfondimento di vari aspetti di questa realtà sempre in voga.

Per questo, è possibile seguire corsi di formazione in:

Operatore del Servizio di Bar: il corso intende formare una figura professionale capace di presidiare le principali caratteristiche e sorprendenti creazioni di un barman, oltre ad un allestimento decorativo di un banco bar.

Operatore del Servizio di Cucina: il corso intende formare una figura professionale capace di presidiare le principali caratteristiche e sorprendenti creazioni di una cucina moderna e al passo con i tempi. Soprattutto una cucina salutare.

Operatore del Servizio di Sala: il corso intende formare figure professionali capaci di entrare nel mondo del lavoro con grande professionalità e provata competenza. Si pone l’obiettivo di creare una figura che opera prevalentemente nel settore della ristorazione.

Receptionist: il corso intende formare una figura professionale capace di relazionarsi con garbo e intelligenza con tutti i clienti di un albergo o altre strutture ricettive.

Durante lo svolgimento del corso è previsto uno stage formativo presso aziende che operano nello stesso settore. I partecipanti saranno indotti a lavorare a stretto contatto con esperti del settore cercando di apprendere i cosiddetti “trucchi del mestiere”.

I Corsi hanno tutti la durata di 600 ore di cui 240 stage, 200 laboratorio, 160 teoria.

Sia le ore di stage che di laboratorio si svolgeranno in Basilicata presso il complesso turistico Giardini D’Oriente di Nova Siri (i residenti nella zona del Metapontino e paesi limitrofi potranno svolgere anche le ore teoriche presso la stessa struttura).

Al termine del percorso, previo esame, verrà rilasciato attestato di qualifica professionale da parte della Regione Basilicata.

Come ha spiegato il Direttore Angelo Scaringi:

“Oggi vi sono, non solo a Potenza, ma in tutti i centri di Basilicata e regioni limitrofe, le nostre migliori figure professionali, che esercitano con passione, interesse e professionalità.

Coloro che ci leggono e hanno voglia di entrare a far parte nel mondo degli artisti, non esitino a contattarci, senza impegno alcuno, per ottenere informazioni sui corsi di formazione.

Vogliamo che i giovani, grazie a noi, possano conquistare il loro posto nel mondo del lavoro.

Puntiamo molto sull’innovazione e sulla formazione continua, studiando il mondo che ci circonda, alla ricerca di spunti interessanti per aprire altri corsi

La Scuola Nazionale è sempre aperta, tutti i giorni della settimana, dalle ore 9:00 alla ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30”.

L’obiettivo della Scuola Nazionale è quello di essere un punto di riferimento non solo in Basilicata, ma nell’intero sud Italia.

I Corsi si terranno presso le sedi operative della Scuola Nazionale:

Potenza – Via dell’Edilizia snc – Tel. 097159313 oppure 3404014539

Nova Siri Scalo (Mt) – Resort “Giardini d’Oriente” – Tel. 0835877684

Facciamo i complimenti alla Scuola Nazionale che da ormai quasi 40 anni si dedica alla formazione professionale per aiutare concretamente, nell’inserimento nel mondo del lavoro, tantissimi giovani.