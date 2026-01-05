Potenza, arrestati 2 uomini vicino al carcere

Nel primo pomeriggio del 31 dicembre 2025, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati su disposizione del Questore di Potenza per le festività natalizie, personale della Squadra Mobile e della S.I.S.C.O. di Potenza ha proceduto al controllo di un’autovettura parcheggiata nei pressi della Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza.

Dai controlli effettuati, a bordo della macchina sono risultate esserci due persone pregiudicate: un trentottenne residente nel capoluogo lucano ed un trentaduenne, residente fuori regione.

Gli investigatori, insospettiti dall’atteggiamento tenuto dai due soggetti e dal luogo in cui gli stessi avevano parcheggiato il veicolo, hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale è stato rinvenuto, all’interno di un calzino annodato su se stesso, un microtelefono cellulare del tipo comunemente utilizzato con modalità fraudolente all’interno degli istituti penitenziari e della sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo lordo di circa grammi 50.

Gli occupanti del veicolo, al termine degli accertamenti sono stati arrestati e messi a disposizione dell’A.G., la quale, in sede di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari per il 38enne e l’obbligo di dimora presso altra regione per il 32enne.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare se quanto rinvenuto e posto in sequestro fosse destinato ad oltrepassare le mura dell’Istituto Penitenziario A. Santoro di Potenza, per essere poi, in qualche modo, consegnato a soggetti ivi detenuti, rispetto ai quali i due arrestati garantirebbero forniture illecite e coperture.